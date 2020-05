Le Iene, il plasma iperimmune è la cura? Il servizio di Alessandro Politi

ROMA – “Abbiamo trovato una cura per il coronavirus?”.

E’ questa la domanda che si pone l’inviato delle Iene Alessandro Politi, guarito dal Covid-19 dopo settimane e settimane di positività.

Inviato delle Iene che in questi giorni ha deciso di donare il suo plasma al policlinico San Matteo di Pavia.

Perché ha deciso di donare il suo plasma? Perché il plasma, spiega Politi, sta funzionando contro il coronavirus:

“Il plasma è la parte liquida del sangue. Il plasma iperimmune è ricco di anticorpi specifici contro il coronavirus perché proviene proprio da persone guarite dal Covid-19.

A Pavia e Mantova da alcune settimane lo stanno sperimentando per aiutare i pazienti a respingere l’attacco del virus”.

Il coronavirus, questo è noto, attacca i polmoni ma con l’infusione di plasma iperimmune, spiega l’inviato delle Iene, “sembra che i polmoni ritornino a funzionare”.

“Questo – spiega il dottor Cesare Perotti, direttore del servizio immunologia del policlinico San Matteo di Pavia – accade grazie al fatto che gli anticorpi di cui il plasma iperimmune è ricco vanno direttamente ad uccidere il virus”.

Su quasi 50 pazienti curati con il plasma, dice il dottor Giuseppe De Donno, direttore della terapia intensiva dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, nessuno è morto.

La donazione del plasma è un procedimento semplice e funziona, spiega Politi, “come una semplice donazione del sangue”.

“Anzi – dice l’inviato delle Iene – è addirittura più leggero da sopportare, perché non viene solo prelevato il plasma, ma un macchinario inietta al donatore sangue e soluzione fisiologica, quindi non ci si sente spossati. L’ho fatto per gli altri, ma anche per me stesso.

Lo consiglio come terapia, perché infonde una grande gioia. L’amore per il prossimo è una parte fondamentale del mio carattere e credo sia importante offrire modelli positivi, soprattutto ai giovani”.

Clicca qui per guardare il servizio delle Iene.