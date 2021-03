Stasera, venerdì 26 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. Spulciando sul sito delle Iene si può anche provare a formulare qualche anticipazione della puntata.

Le Iene, puntata 26 marzo: anticipazioni, scherzi e servizi del programma di Italia 1. Il servizio su Gessica Notaro

Probabilmente nel programma di Italia 1 si tornerà a parlare di Gessica Notaro, a 4 anni dall’aggressione con l’acido che le sfigurò il volto.

“Questo è un momento di svolta nella mia vita – racconta Gessica Notaro su Instagram dopo l’ultima operazione – Si inizia a lavorare non solo più sulla funzionalità ma anche sull’estetica: questo intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima. Così comincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici”.

Sul suo volto il tempo si era fermato a quel 10 gennaio 2017. Per quell’aggressione l’ex compagno di Gessica è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni, una pena confermata anche in Cassazione.

Edson Tavares ha “sfregiato” la modella “con l’acido perché voleva cancellare la sua identità”, come scrivono i giudici. Gessica ha raccontato quella terribile sera a Veronica Ruggeri. In primo grado il compagno era stato condannato a dieci anni per l’attacco e a otto per stalking. “Gli avevo sentito far riferimento un po’ di volte a queste aggressioni con l’acido. Poi una persona che ti dice ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito…”, racconta Gessica nel servizio de Le Iene.

“Qualche volta avevo nel tragitto tra casa e la macchina, ho usato un casco integrale per proteggermi. Poi però tutti mi prendevano in giro e allora ho deciso di non indossarlo più”. Di quel terribile momento ha un ricordo nitido: “Ogni tanto rivivo la scena e la sera prima di addormentarmi. Mi è comparso all’improvviso da dietro il baule della macchina, velocissimo, e mi ha tirato questa bottiglia di acido. E io lì ho pensato: l’ha fatto veramente…”.

Le Iene, puntata 26 marzo: anticipazioni, scherzi e servizi del programma di Italia 1. Il caso Gianmarco Pozzi

Giulio Golia e Francesca Di Stefano torneranno a parlare della storia di Gianmarco Pozzi, il 28enne morto a Ponza. Quella che secondo le prime ricostruzioni sembrava una caduta e un’intossicazione da cocaina, per la famiglia è invece un omicidio: la procura ha un’indagine aperta per omicidio volontario a carico di ignoti.