ROMA – Un inedito incontro, durante la puntata de Le Iene che andrà in onda giovedì 10 maggio, tra Rocco Siffredi e l'inviato del programma Pupo. L'occasione è il reportage sul mondo dei film per adulti, che il cantautore della provincia di Arezzo ha girato negli Usa per la trasmissione televisiva.

In California Pupo ha incontrato Rocco Siffredi durante la cerimonia di consegna degli Adult Video News Awards 2018: il riconoscimento, analogamente all’Oscar, da un quarto di secolo premia le eccellenze mondiali del cinema a luci rosse.

Il 54enne attore e produttore italiano, in carriera ha conquistato oltre quaranta AVN e lo scorso 27 gennaio è stato chiamato sul palco di Las Vegas per ritirare la statuetta nella categoria miglior serie straniera del 2018.

“Sono contento che Pupo sia venuto a trovarmi e a vedere coi propri occhi l’energia positiva del mondo dei film per adulti e dei suoi protagonisti” – ha dichiarato Rocco Siffredi a margine della kermesse – “Pupo e le sue canzoni sono da sempre testimoni di quanto sia alta la richiesta internazionale per la qualità e la creatività degli italiani”.