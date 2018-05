ROMA – Le Iene tornano sul caso della colf di Roberto Fico e criticano il silenzio e le contraddizioni del Presidente della Camera. Il programma di Italia 1 ha criticato Fico in particolare per due motivi: il silenzio, rotto solo da una minaccia di querela, in merito alla loro denuncia e le presunte contraddizioni dell’avvocato di Fico, Annalisa Stile. PER GUARDARE IL VIDEO DEL SERVIZIO CLICCA QUI.

In un nuovo servizio di Antonino Monteleone trasmesso domenica 6 maggio 2018 Le Iene hanno infatti evidenziato le contraddizioni del racconto di Roberto Fico, raffrontandolo alle interviste, alla stessa presunta colf in nero Imma e un altro testimone anonimo, rimarcando come nonostante la promessa fatta nel servizio della settimana scorsa il Presidente della Camera non abbia chiarito la vicenda.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Scrive Giornalettismo: