Le Iene, scherzo a Biggie Bash di Boomdabash. Scherzo diabolico de Le Iene ai danni di Biggie Bash: i suoi colleghi gli hanno fatto incontrare una tizia posseduta dal demonio conoscendone l’ossessione. Stefano Corti e Alessandro Onnis dei Boomdabash lo conoscono bene e sanno che è religiosissimo, comunque ha paura del diavolo.

Lo scherzo ne è la prova. Quando una donna si è avvicinata come posseduta chiedendo chi avesse un crocifisso, lui ha subito capito. Non, evidentemente, che lo stessero prendendo in giro. Si è invece attaccato alla collana di San Michele Arcangelo invocando il suo aiuto per difendersi dagli attacchi del maligno.

Sobillato dall’invasata per finta, è andato nel panico chiedendo aiuto al “valoroso guerriero dell’Altissimo”. Alle tentazioni di Satana ci crede davvero.

“Questo è un evento che non tutti possono vedere…”, dice Biggie ai suoi compagni. “Ci siamo trovati dentro una rissa solo che i partecipanti sono Gesù Cristo e il diavolo che stanno litigando”. San Michele Arcangelo fai la grazia. E infatti, in veste di perfidi angioletti si sono materializzati gli autori dello scherzo per metter fine a finta possessione e vera paranoia religiosa.

“Esci da questo scherzo…”. San Michele Arcangelo, per un attimo distratto, ha continuato a farsi i fatti suoi.