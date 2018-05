Le Iene, lo scherzo a Elena Barolo. L’ex velina in lacrime VIDEO

ROMA – Le Iene organizzano un crudele scherzo per l’ex velina Elena Barolo con protagonista il piccolo Whisky, un barboncino, da cui l’ex velina non si separa mai.

Le Iene organizzano un finto servizio fotografico. Tra una foto e l’altra però, all’improvviso, il piccolo Whisky sparisce.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Tra lacrime e disperazione, la Barolo scende in strada e incrocia un uomo con in braccio un cane proprio simile a Whisky. Elena inizia subito ad accusarlo: “quel cane è il mio”, ma lui prima nega, affermando come la cagnolina in realtà sia sua. Poi svela la verità: “Quelle persone dietro di te sono Le Iene, ti hanno fatto uno scherzo”.

GUARDA IL VIDEO