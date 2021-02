Le Iene e lo scherzo a Elisabetta Gregoraci. La showgirl non prende bene il fatto che qualcuno le abbia improvvisamente hackerato il suo profilo Instagram. Lo scherzo cattivissimo è della iena Nicolò De Devitiis e tra i complici c’è anche Marzia, la sorella di Elisabetta.

Le Iene hackerano (per scherzo) il profilo Instagram della Gregoraci”

Nelle stories della Gregoraci iniziano a comparire improvvisamente messaggi contro alcuni ex compagni del Grande Fratello Vip: tra questi Francesco Oppini, Matilde Brandi ed Enock, i quali iniziano a chiamarla infuriati.

Elisabetta entra nel panico e cerca giustificazioni. “Voglio andare a vivere su un’isola privata” aggiunge disperata ad un certo punto.

Complice è anche lo staff della showgirl e presentatrice. E su Internet cominciano ad comparire decine di articoli che riportano tutti i suoi attacchi.

La Gregoraci disperata: “Non ce la faccio più, non dormo più la notte”

“Io non ce la faccio più, ogni giorno una, non dormo più la notte”, si dispera la showgirl. A questo punto entra in gioco un finto poliziotto che va alla ricerca del responsabile della violazione del suo profilo.

Tutto però finisce bene per la ex compagna di Flavio Briatore, dato che poco dopo scopre che è tutta una montatura messa in scena da Le Iene.

Per vedere lo scherzo de Le Iene ad Elisabetta Gregoraci clicca qui.