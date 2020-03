Le Iene, lo scherzo a Eva Grimaldi: Imma Battaglia e la suora…

ROMA – Eva Grimaldi è l’ultima vittima degli scherzi delle Iene.

“Tra nuove strane passioni e balletti che richiamano la religione – raccontano le Iene – sua moglie Imma Battaglia frequenta una suora. E questa nuova amicizia non piace per niente a Eva, tanto che da quel ‘Preghiamo, preghiamo, amiamo, amiamo’ nascerà un tradimento scoperto in flagrante. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno cercato di rimediare, anche se è stata dura”.

Domenica In, Eva Grimaldi: “E’ l’amore della mia vita”

Eva Grimaldi ospite a Domenica In parla della suo rapporto con la moglie Imma Battaglia. L’attrice la descrive come l’amore della sua vita: “E’ una donna di una generosità e di un’intelligenza pazzesca”, spiega Eva Grimaldi nel salotto di Rai 1. “Ho incontrato una persona speciale, lei è fondamentale, è l’amore della mia vita e non ho mai amato una persona come ho amato lei, mi sta dando tanto“.

Grazie a Imma, Eva Grimaldi sta ritrovando la serenità perduta: “Ho ritrovato la famiglia, io con Imma ho un bellissimo rapporto, con sua mamma, Luisa, con lei gioco sempre a Burraco. Ci siamo sposate, il 19 maggio abbiamo celebrato l’unione civile, è stato un inno all’amore. Il nostro matrimonio? Lei era bella come il sole”, ricorda Eva Grimaldi e non sa quello che le sta per accadere: la moglie entra in studio a sopresa con un mazzo di fiori in mano. Le due donne si abbracciano e si baciano. Poi si siedono e cominciano a raccontare altri particolari del loro rapporto speciale.