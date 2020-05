Le Iene e lo scherzo (in quarantena) a Fabio Caressa

ROMA – Le Iene continuano con la loro serie di scherzi in quarantena.

L’ultima vittima? Il telecronista sportivo Fabio Caressa.

Un anno dopo lo scherzo memorabile alla madre, Benedetta Parodi, Matilde Canessa è stata nuovamente “assoldata” dagli inviati de Le Iene per far cadere in una trappola micidiale, questa volta, il padre.

“Abbiamo fatto credere a Fabio – racconta l’inviato delle Iene Nicolò De Devitiis – che la figlia, con la collaborazione del neo fidanzato Jacopo, avesse filmato di nascosto con il telefonino la professoressa di filosofia, che aveva lasciato la webcam del Pc accesa dopo un’interrogazione.

Un filmato estremamente compromettente per la prof. (ovviamente una nostra attrice)… Ma non solo: i due ragazzi avrebbero anche fatto circolare on line quel filmato, per poi ricattarla e ottenere per Matilde buoni voti in filosofia.”.

“Come avrà reagito a questa pericolosissima vicenda Fabio Caressa? Il telecronista sarà riuscito a eguagliare la foga di quell’Andiamo a Berlino?”.

La risposta è… assolutamente sì.

Fabio Caressa, infatti, durante lo scherzo perde decisamente la calma con la figlia.

E tra urla e insulti vari, Caressa casca in pieno nello scherzo organizzato da Nicolò De Devitiis e compagni.

Come è andata a finire?

Ecco il link al sito ufficiale delle Iene.