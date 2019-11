Le Iene e lo scherzo a Francesca Cipriani: “Addio alle protesi…”

ROMA – Francesca Cipriani è l’ultima vittima degli scherzi delle Iene.

La iena Nic Bello ha fatto credere a Francesca Cipriani che le ultime protesi che le sono state impiantate nei seni sono difettose e devono essere sostituite.

Il chirurgo della Cipriani, complice delle Iene, invita la Cipriani nel suo ambulatorio per un controllo.

“Io ti devo dire una cosa – dice il chirurgo – Ma non so come dirtela perché è una cosa particolare. Ti ricordi che mi hai chiesto di aumentare il seno e sono stato un pochino restio. Con un impianto così grande si è arrivato a un punto tale che il silicone all’interno è molto stipato e ora la casa dice che questo tipo di protesi ha possibilità di rottura nel tempo maggiore alle altre”.

“Dicono – continua – che bisogna toglierla. Loro dicono: se questo intervento si fa in tempi piuttosto brevi allora ovviamente pagheremo tutte le spese”.

La Cipriani non la prende bene: “Non ho assolutamente voglia di farlo. Non è una cosa normale. Cosa pensano di fare? Di giocare una partita di pallone? Cosa può succedere?”.

“C’è una possibilità molto alta – spiega il chirurgo – di rottura”.

Francesca Cipriani allora chiama l’agente: “Non ho parole. Devono togliere queste protesi. E lo dicono solo ora. Non è possibile”.

Fonte: Le Iene.