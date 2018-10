ROMA – “Le Iene” continuano il filone degli scherzi ai vip e questa volta la vittima è il comico Franco Oppini. Con la complicità del figlio Francesco, al povero Franco Oppini viene fatto credere che la moglie Ada Alberti, anche lei complice, potrebbe tradirlo.

A Oppini vengono mostrati anche dei video in cui la compagna, che collabora a Domenica Live come astrologa, sembra avere atteggiamenti molto intimi con un collega. “E chi è questo qui? Stanno giocando? E come ti è arrivato?” chiede Oppini. “Ho un amico cameraman che lavora lì -, gli risponde Oppini Junior -. Pare che sia mesi che l’accompagna ogni volta che lei è lì”.

E alla fine Oppini finisce nel camerino della compagna, dove nel bagno trova proprio l’amante. Oppini piange, si infuria e non sa più che fare. E alla fine scopre che in realtà si tratta solo di uno scherzo.

Guarda lo scherzo a Franco Oppini: https://www.iene.mediaset.it/video/scherzo-franco-oppini-ada-alberti_197906.shtml