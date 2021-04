Le Iene, scherzo a Gianni Sperti: l’opinionista crede di aver investito con l’auto un passante

Gianni Sperti avrebbe investito un pedone con l’auto. Il noto opinionista di Uomini e Donne sarebbe stato ubriaco alla guida della propria auto. Subito dopo la diffusione della notizia c’è stata grande agitazione sui social e Sperti, che tra l’altro ha appena compiuto 48 anni, è dovuto intervenire su Instagram per chiarire come sono andate davvero le cose.

Gianni Sperti: “Non ho investito nessuno, è una fake news de Le Iene”

“Allora ragazzi, tutti quanti avrete sicuramente visto e letto la notizia di un fantomatico incidente in cui alla guida ero ubriaco e ho investito un pedone. Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittime de Le Iene, eccoli qua”.

L’opinionista ha voluto così dare delle spiegazioni dopo che la notizia aveva fatto subito il giro del web. PugliaPress, un giornale locale, non sapeva che si trattasse di uno scherzo ed aveva erronamente diffuso la notizia. L’incidente sarebbe avvenuto mentre Sperti era alla guida in auto insieme alla sorella Cinzia.

PugliaPress ha scritto: “L’ex ballerino di programmi di successo targati Mediaset stamane avrebbe investito un uomo con la propria auto nella provincia di Taranto. Dalle prime testimonianze pare che il noto opinionista, mentre era alla guida della sua automobile, avrebbe investito un passante nei pressi della litoranea salentina di Pulsano. Con lui, pare, ci fossero in macchina altre persone tra cui la sorella Cinzia. Il 48enne dopo l’accaduto si sarebbe fermato e avrebbe prestato i primi soccorsi del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 i quali hanno soccorso il malcapitato che sarebbe rimasto a lungo sull’asfalto privo di sensi”.

Gianni Sperti, lo scherzo andrà in onda nelle prossime puntate

Dopo che la notizia è diventata virale in Rete, Sperti è dovuto intervenire per chiarire che si è trattato solo di uno scherzo organizzato dalla redazione de Le Iene. Lo scherzo è stato organizzato ovviamente a sua insaputa. Per un attimo, l’ex ballerino ha creduto davvero di aver investito un passante. Lo scherzo andrà in onda in una delle prossime puntate.