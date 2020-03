PARIGI – Gli hanno riempito la casa di ratti, di cui lui ha una paura matta. E’ il terribile scherzo delle Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis a Marco Verratti.

Il centrocampista della nazionale italiana e del Paris Saint Germain è stato colto di sorpresa nella sua casa a Parigi. Complice delle Iene anche Jessica Aidi, la modella francese con la Verratti quale convive da circa un anno, dopo la separazione dalla moglie Laura Zazzara.

Cosa è successo? Jessica e le Iene gli hanno fatto credere che il loro appartamento fosse infestato dai ratti. Ma il modo è stato abbastanza traumatico: mentre era in auto con lui, la fidanzata finge di ricevere una telefonata dalla custode del palazzo che la avverte che sarà necessaria una derattizzazione. Al loro rientro la casa è cosparsa di finti topi morti. Verratti, che ha una vera e propria fobia, va in panico, inizia a saltare per la casa, trovando rifugio su un tavolino del soggiorno dal quale grida in un francese maccheronico: “Ci son dei top mort”.

Il giocatore del Psg è terrorizzato al punto che pur di allontanarsi da quella situazione prenota una camera d’albergo da 2300 euro a notte. Ma il meglio è quando bussa alla porta di casa una ragazza del piano di sopra che afferma di aver smarrito il suo serpente che mangia i topi. Il video, pubblicato sul sito delle Iene, è tutto da ridere.

Fonte: Le Iene