Le Iene e lo scherzo a Mattia De Sciglio nella notte di Juve-Ajax

ROMA – L’ultima vittima degli scherzi delle “Iene”? Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio. Uno scherzo davvero cattivo visto che è arrivato proprio nella notte di Juventus-Ajax.

Lo scherzo al difensore bianconero Mattia De Sciglio ha un tempismo perfetto. Lui torna a casa dopo la sconfitta in Champions contro l’Ajax e invece di stendersi sul divano riceve una brutta notizia dalla sua fidanzata: è sparito il suo gatto.

Così, il calciatore della Juventus, tra una imprecazione e l’altra, parte alla ricerca del cucciolo smarrito per le strade notturne di Torino ma ovviamente il risultato della perlustrazione è un nulla di fatto.

Il giorno dopo De Sciglio scopre che il gatto, il suo amato gatto, è stato acquistato da un fotografo. Fotografo è sì disposto a ridare il gatto a De Sciglio, ma vuole dei soldi. Tremila euro per essere precisi. Come andrà a finire? Per riguardare lo scherzo basta andare sul sito ufficiale delle Iene. Fonte: Le Iene.