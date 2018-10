ROMA – Altra puntata de “Le Iene”, altro scherzo organizzato a un Vip. La vittima questa volta è Red Canzian dei Pooh.

Le Iene volevano far credere a Red Canzian che sua figlia, Chiara, fosse la protagonista di un film a luci rosse dal titolo “Piccola Ketty e il grande bastone”, ovviamente con la complicità della ragazza e del marito.

Ma lo scherzo dura poco perché Red Canzian dopo poco scopre una telecamera nascosta . Scherzo scoperto: “Conosco talmente bene Chiara che so che una cosa così non la farebbe mai – ha spiegato subito dopo Red – E so quanto bene si vogliono lei e il marito. Ma soprattutto a me non mi fregate“.

Questo il link al servizio delle Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/scherzo-red-canzian-pooh_200458.shtml