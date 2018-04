ROMA – Il giallo del servizio sulla colf di Roberto Fico a Le Iene. Giovedì su Dagospia è apparsa una lettera non firmata attribuita a un giornalista che seguiva il presidente della Camera durante i giri per le consultazioni.

Nella lettera si legge:

Nel nostro gruppo di sciagurati (e annoiati) che hanno fatto il flipper tra il Quirinale e Montecitorio, in molti hanno notato che il gagliardo Presidente della Camera era tallonato dalla iena Antonino Monteleone, che ha provato più volte a intervistarlo. Io stesso ho sentito il barbudo di Italia1 chiedergli una domanda su lavoro nero e precariato, lui che è così attento alle cause sociali e ai temi cari alla (fu) sinistra.

Come spiega Nextquotidiano, la lettera si concludeva poi con l’annuncio che il programma era stato spostato a “stasera” ovvero, giovedì e si attendeva il servizio che però non è andato in onda perché probabilmente Monteleone sta ancora lavorando al servizio. Sulla Stampa di oggi, però, in un boxino si racconta a grandi linee l’argomento del servizio: