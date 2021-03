Le Iene, servizio sulla morte di Gianmarco Pozzi: caduta accidentale o omicidio?

Nell’ultima puntata delle Iene si è parlato, con un servizio di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, della morte di Gianmarco Pozzi.

Gianmarco Pozzi, ricordiamo, 28 anni, è morto a Ponza lo scorso 9 agosto. Morte che, secondo le Iene, potrebbe non essere stata dovuta a una caduta accidentale dovuta al consumo di cocaina.

Per la famiglia anzi non c’è dubbio: “E’ stato ucciso”.

“Chiudere il caso dicendo che è caduto in preda a un delirio da cocaina? Non c’è evidenza scientifica”, dice il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza di Roma, noto per essere stato anche il consulente della famiglia di Stefano Cucchi.

E prosegue: “Le indagini tossicologiche, e faccio anche la chiosa, fatte benissimo, che ci dimostrano il tasso di cocaina, non ci possono indurre a dire che lui si è messo a correre scompostamente in un campo fino ad arrivare al muretto e precipitare di sotto. Dobbiamo ipotizzare che corresse, che è caduto, che si è arrotolato in questo campo, che poi si è rialzato, è andato ad impattare. Voi capite che diventa una cinematica un pochino troppo cinematografica”.

Le Iene, servizio sulla morte di Gianmarco Pozzi: picchiato e ucciso?

Gianmarco dunque, secondo questa perizia, non sarebbe caduto accidentalmente sotto effetto di “un’ingente quantitativo di cocaina”, come stabilito in un primo tempo, ma potrebbe essere stato invece picchiato e ucciso, forse nell’ambito di una spedizione punitiva che potrebbe essere collegata all’attività di gruppi di spacciatori. “Quando ho visto questo corredo fotografico ho detto che molte cose non erano coincidenti. Io ritengo sia giusto rivedere il caso”, dichiara ancora Fineschi.

Intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario e sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al professor Fineschi. Clicca qui per guardare il servizio delle Iene.