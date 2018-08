MILANO – Chi saranno i prossimi conduttori de Le Iene su Italia 1? Dando per assodato l’addio degli “storici” presentatori delle ultime edizioni, Ilary Blasi e Teo Mammucari, sono tante le congetture estive sui sostituti. Anzi, sulle sostitute, perché per il conduttore maschio tutti gli indizi sembrano portare a Nicola Savino. Resta più intrigante l’ipotesi su chi prenderà il posto di lady Totti: ogni giorno cambiano i nomi, da Melissa Satta ad Alessia Marcuzzi, da Belen Rodriguez a…Diletta Leotta. Vediamo chi sono le più e le meno probabili [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Melissa Satta.

E’ il primo nome circolato a inizio estate. Gli indizi: ha dato l’addio a Tiki Taka (dove sarà sostituita da Wanda Nara), ha detto che è pronta “a nuove avventure” e il suo uomo (il calciatore Boateng) è tornato in Italia, per cui potrebbe dedicarsi a un progetto più impegnativo (anche in termini di ore) rispetto al precedente.

Alessia Marcuzzi.

Per lei sarebbe un ritorno visto che è una delle conduttrici storiche del programma (insieme appunto alla Blasi e a Simona Ventura, che fu la prima). Ironia e presenza scenica non le mancano.

Miriam Leone.

Qualcuno aveva tirato fuori anche il suo nome, visto che nelle ultime edizioni aveva sostituito Ilary in alcune puntate. In questo momento non sembra in pole position.

Diletta Leotta.

Il suo nome non manca mai: tra l’altro basta nominarla per far venire la bava alla bocca a orde di maschi (non solo amanti di calcio). Con lei lo share sarebbe assicurato, ma le possibilità sono pari a zero, visto che si è da poco legata a Dazn e condurrà Miss Italia su La7.

Belen Rodriguez.

L’ultimo nome in ordine di tempo, ma secondo Chi è una delle favorite: d’altronde le manca la conduzione di uno show (così importante per la rete, poi) per fare il definitivo salto di qualità.

Nadia Toffa.

E se Mediaset puntasse proprio sulla “Iena” che tornerà in pista dopo la scoperta del tumore e la terapia tuttora in corso? E’ stata lei stessa a dire “ci vediamo a settembre”, instillando a questo punto il dubbio: sarà ancora inviata o, almeno per i primi tempi, opterà per un più tranquillo ruolo di conduttrice?