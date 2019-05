Le Iene, Totti: "Antonio Conte alla Roma? Chiedetelo a lui..."

ROMA – A Roma non si parla che di Antonio Conte sulla panchina dei giallorossi. Per questo motivo Filippo Roma, inviato de «Le Iene», ha cercato di strappare qualcosa al dirigente giallorosso Francesco Totti ma non c’è riuscito. Totti si è messo sulla difensiva e non ha lasciato trapelare nulla:

«Se Conte arriva alla Roma? Chiedetelo a lui…».«Chiedetelo a lui, oppure leggete i giornali…».

Ranieri dopo Genoa-Roma: “Dovevamo vincere ma noi non molliamo”.

“Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo”: così, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri commenta il pareggio dei giallorossi in casa del Genoa.

“Sono stati bravi loro a non mollare mai. È stata una partita difficilissima e lo sapevamo – le parole del tecnico – Peccato su quel calcio d’angolo, ci siamo fatti sorprendere. Romero é già al quarto gol in queste situazioni. Lo stavamo schermando ma è riuscito a rimanere da solo e a saltare di testa”.

La Roma era passata in vantaggio all’81’ con il gol segnato da Stephan El Shaarawy, con un sinistro al volo, dopo la spizzata di testa di Edin Dzeko su cross di Kluivert. Poi il Genoa ha pareggiato la partita con il gol segnato di testa da Romero. Al 95′ Mirante ha parato un calcio di rigore tirato da Sanabria.