ROMA – Le Iene tornano ad attaccare il regista Fausto Brizzi. Dopo che il gip ha archiviato le accuse di molestie nei confronti del regista, il programma televisivo di Mediaset ha mandato in onda un servizio in cui 15 ragazze lo accusano. Il regista Davide Parenti durante il servizio provoca Brizzi: “Se pensa che lo abbiamo diffamato, ci denunci e ci vediamo in tribunale”.

Il servizio delle Iene raccoglie le testimonianze di diverse attrici a partire da quella di Giorgia Ferrero. L’attrice teatrale ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da Brizzi per un film e da lì è partita una conversazione via WhatsApp in cui il regista le avrebbe chiesto le misure, poi foto in reggiseno, del sedere e senza veli. La Ferrero ha detto di aver rifiutato di inviare le foto e per questo motivo, secondo il suo racconto, sarebbe passata da protagonista ideale a non adatta alla parte: “So che il regista si comporta così anche con altre attrici. Questo abuso di potere deve finire”, dice alle telecamere.

C’è poi l’ex attrice Serena Bruni, che sostiene di aver lasciato la recitazione dopo una richiesta esplicita di rapporti intimi quando aveva 23 anni. Il regista, dice lei, le avrebbe infilato la mano nei pantaloni: “Mi sono sentita piccola, inutile e stupida”. Anche Tea Falco parla di mani che toccano dove non batte il sole: “Avevo ventun anni, un regista mi contatta su Facebook e mi invita a portargli le mie fotografie nel suo studio, che scopro solo dopo essere casa sua. Solo dopo che ho fatto il film con Bernardo Bertolucci ho capito che non tutti i registi sono delle merde”.

In totale Le Iene sostengono di aver ricevuto 15 denunce da parte di altrettante ragazze. Una di loro dice di averlo conosciuto durante un corso di recitazione in cui Brizzi avrebbe cercato di avere un rapporto con lei denudandola e prendendola con la forza, utilizzando la scusa della recitazione e dell’improvvisazione. Nel servizio si sottolinea che sono poche le attrici famose che si sono schierate al fianco delle aspiranti attrici. Dalla parte delle attrici c’è l’avvocato Giulia Bongiorno, che spiega come in Italia le donne abbiano solo 6 mesi per denunciare le molestie.

Le accuse nei confronti del regista sono state archiviate e secondo Le Iene il motivo è proprio nella prescrizione, dato che alcuni dei racconti non possono essere accolti in tribunale. Per questo motivo Le Iene hanno invitato Brizzi a denunciarli per diffamazione: “Ci vediamo in tribunale”.