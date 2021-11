Le preziose testimonianze di tre donne in onda domani su TELETRURIA alle ore 21.30

Per la sezione donne d’impresa, Paola Butali, Presidentessa di AIDDA TOSCANA in collaborazione con il Premio “Semplicemente Donna” e Teletruria, emittente televisiva toscana, domani in onda con una trasmissione dedicata per celebrare e presentare 3 straordinarie testimonianze di donne di grande coraggio.

H. E. Sania Ansari presidentessa della Fondazione Ansari, Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del laboratorio di virologia del reparto di malattie infettive allo “Spallanzani”, nota per aver “isolato” il virus responsabile della pandemia e Chiara Frazzetto che dopo lo choc dell’omicidio subito da suo padre e dal fratello, che avevano rifiutato di pagare il “pizzo” e per questo hanno perso la vita, ha avuto il coraggio di dare la sua testimonianza per fare emergere la verità di una realtà ancora così violenta in Sicilia.

Sono loro le tre protagoniste del premio “Semplicemente Donna” di quest’anno che ci portano a ripensare, con le loro esperienze di vita ai valori più veri e profondi. Sonia Ansari, nobile di Medina è coinvolta da anni in moltissime iniziative umanitarie con varie Associazioni per aiutare tante donne meno fortunate di lei e vittime di un’ottusa violenza storica che da sempre le perseguita.

La biologa Maria Rosaria Capobianchi racconta la sua straordinaria esperienza di ricercatrice che è riuscita ad isolare il virus ma che ancora, pur non frequentando i salotti televisivi come fanno tanti virologi, non sempre così scientificamente corretti, parla con vera competenza e infinita modestia del suo lavoro, e Chiara Frazzetto, che a ventuno anni ha visto morire padre e fratello e, dopo pochi mesi, anche la madre, che non ha retto al grande dolore e allo sconforto. È lei che non avendo più nulla da perdere, ha puntato il dito contro i suoi concittadini e paesani, prima ancora che contro la mafia, perché nessuno di loro, prima di suo fratello e suo padre, aveva avuto il coraggio di non pagare il pizzo.

Lo straordinario incontro televisivo, che simultaneamente on line è arrivato a tutte le socie imprenditrici italiane di AIDDA, è avvenuto grazie alla presidentessa di AIDDA TOSCANA Paola Butali che è riuscita a fare rete in tutta Italia, collegando le varie delegazioni di AIDDA in un grandissimo evento che ci ha fatto sentire tutte molto più

unite e responsabili con la nostra forza e solidarietà per combattere tanta ignoranza che, ancora oggi, ci rende vittime di troppa violenza. Anche l’intervento della presidentessa nazionale di AIDDA, Antonella Giachetti, che si è collegata da remoto, ha contribuito a valorizzare l’evento che andrà in onda domani, visto che solo le socie di AIDDA hanno potuto partecipare alla trasmissione in diretta, prima della messa in onda.