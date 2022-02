Le Vibrazioni chi sono, Francesco Sarcina, vita privata, Sanremo, Instagram, canzoni, album, biografia e carriera. Il gruppo Le Vibrazioni è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Tantissimo. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Le Vibrazioni: biografia della band

Le Vibrazioni è una band formatasi Milano nel 1999, ed è composta da 4 elementi. Francesco Sarcina è il frontman e principale autore delle canzoni del gruppo, cantante e chitarrista. Con lui Stefano Verderi, chitarre e tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all’inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te, certificato disco di platino dopo poche settimane. Nello stesso anno la band pubblica il loro primo album, Le Vibrazioni, le cui vendite superano le 300 000 copie e da cui estraggono i singoli In una notte d’estate, Vieni da me, Sono più sereno e …E se ne va. Quest’ultima verrà inclusa nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo.

Le Vibrazioni: vita privata, Instagram

Francesco Sarcina, frontman del gruppo, è stato sposato per tanti anni con la fashion blogger Clizia Incorvaia ed è padre di due figli: Tobia Sebastiano, nato da una precedente relazione del cantante, e Nina, nata nel 2015 dalla sua unione con Clizia Incorvaia. La loro relazione si è interrotta bruscamente nel 2019. Dopo una prima crisi sulla fine dell’anno precedente, Clizia ha deciso di lasciare definitivamente il cantante.

Per quanto riguarda la vita privata degli altri copomenti della band, non si hanno molte informazioni. Stefano Verderi ha una compagna e un figlio, Alessandro Deidda ha una figlia, Viola. Su Marco Castellani, bassista, non si hanno informazioni riguardo la vita privata. Profilo Instagram: levibrazioniofficial.

Le Vibrazioni: carriera

Verso la fine del 2004 esce un nuovo singolo, Raggio di sole, che anticipa il loro secondo album. Nel 2005 partecipano al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone Ovunque andrò. Il loro secondo album, Le Vibrazioni II, esce in contemporanea con la loro partecipazione al Festival. Nello stesso anno partecipano al Festivalbar con il brano Angelica.

Il loro terzo album, Officine meccaniche, viene pubblicato nel 2006, anticipato dal singolo Se. Il nuovo album è caratterizzato da una svolta musicale verso un genere più rock. Nel 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band e viene sostiruito da Emanuele Gardossi. Nello stesso anno viene pubblicato il singolo Insolita, incluso nella colonna sonora del film di Sergio Rubini Colpo d’occhio. L’anno successivo viene pubblicato il singolo Respiro, che anticipa l’album Le strade del tempo. Nel 2010 la band viene chiamata ad aprire il concerto degli AC/DC a Udine.

Dopo una lunga pausa, la band viene annunciata tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018, con il brano Così sbagliato. Nello stesso anno è uscito V, quinto album in studio del gruppo. Vengono pubblicati poi i singoli Amore Zen, in collaborazione con Jake La Furia e Pensami così. Nel 2019 la band pubblica i singoli Cambia, che omaggia Dedicato a te del 2003, e L’amore mi fa male.

Nel 2020 hanno pubblicato il singolo Dov’è, presentato al 70º Festival di Sanremo e classificatosi quarto al termine della manifestazione. La band torna a Sanremo nel 2022 con il brano Tantissimo.