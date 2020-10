Lele Mora: “Eva Grimaldi con Gabriel Garko non ha avuto rapporti completi, con me sì” (Foto Ansa)

“Con Gabriel Garko non mai avuto rapporti completi, con me invece sì. E pure tanti”. Parola di Lele Mora che a Libero racconta di Eva Grimaldi.

Lele Mora in un’intervista a Libero racconta: “Eva Grimaldi e Gabriel Garko si sono voluti molto bene ma non hanno avuto un rapporto completo, Eva però ha avuto tanti rapporti completi con me”. Lele Mora quindi è tornato a parlare della sua storia con l’attrice, finita ora al centro dei gossip dopo il coming out di Gabriel Garko.

“Abbiamo avuto una vera storia, magari non d’amore, ma siamo stati insieme per un annetto – ha spiegato Mora -. Imma ha detto che non ne sapeva niente, ma è così”, ha aggiunto l’ex agente dei vip riferendosi all’attuale moglie di Eva Grimaldi, l’attivista Lgbt Imma Battaglia.

Intervistata dal settimanale Chi, Eva Grimaldi aveva invece detto che la sua storia con Gabriel Garko fu creata a tavolino: “La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

“I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, spiega ancora la Grimaldi, che a Garko è legata da profonda amicizia, tanto da averlo invitato al suo matrimonio con Imma Battaglia.

Il riferimento, come ovvio, è all’intervista rilasciata da Gabriel Garko a Verissimo. Intervista in cui Gabriel Garko si è aperto totalmente, svelando di aver avuto relazioni con gli uomini, in passato e nel presente.

Lele Mora e il film sulla sua vita

Non solo, a Libero, Lele Mora ha rivelato anche che Netflix è pronta a girare un biopic sulla sua vita: a vestire i suoi panni sarà a suo dire l’attore premio Oscar Anthony Hopkins: “Sono molto amico di Anthony, l’ho portato io a casa di Roberto Cavalli quando fu fatto un film che lo riguardava su Firenze, c’erano pure Ridley Scott con la moglie Giannina Facio”. (Fonti Libero e Chi).