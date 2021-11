Lella Costa chi è, età, marito, figlie, vita privata, monologhi, carriera e biografia

Chi è Lella Costa: età, marito, figlie, vita privata, monologhi, carriera e biografia dell’attrice ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma su Rai1 dalle ore 14.

Dove è nata, età, biografia e carriera di Lella Costa

Gabriella Costa, detta Lella, è nata a Milano il 30 settembre 1952 (età 69 anni). Ottiene la maturità classica, poi continua a studiare lettere all’Università e si diploma all’Accademia dei Filodrammatici, esordendo col suo primo monologo nel 1980. I monologhi teatrali sono proprio la specialità che contrassegnerà la sua carriera. Partecipa a programmi radiofonici e a spettacoli di cabaret. Il suo primo spettacolo risale al 1987 e s’intitola Adlib, da lì in poi diventa una presenza fissa nel panorama teatrale italiano.

Dopo il successo a teatro arriva anche l’esordio in televisione, con la partecipazione a diversi programmi. Tra il 2010 e il 2012 appare anche in qualche puntata di Zelig e, nella sua carriera, ha anche prestato la voce per diversi cartoni animati e per alcuni soap opera come Sentieri e Tre cuori in affitto.

Marito, figlie e vita privata di Lella Costa

Sulla vita privata dell’attrice si conosce ben poco. E’ sposata e suo marito si chiama Andrea Marietti, fa l’architetto. La coppia ha tre figlie: Arianna, Viola e Nina. Tra le tre, la più celebre è sicuramente Viola, nata nel 1992 e che ha seguito le orme della madre nel mondo della recitazione. I suoi esordi risalgono al 2015, in diversi ruoli tra film drammatici e soap opera, ma il successo arriva nel 2018, con la serie La televisione delle ragazze. Nel 2019 è arrivato anche l’esordio sulla scena internazionale, con The White Crow di Ralph Fiennes.