Leo Gassmann a Vieni da Me: “La canzone di Sanremo è dedicata a una fan che ha subito maltrattamenti”

ROMA – Leo Gassmann è stato ospite a Vieni da Me, nel salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Intervistato a Vieni da Me, il giovane cantante e figlio dell’attore Alessandro, ha raccontato della sua vita privata e professionale.

Si parte dalla canzone vincitrice delle Nuove Proposte a Sanremo, “Vai bene così”: E’ l’unica canzone che ho scritto per una fan. Io interagisco molto con loro e una volta gli avevo chiesto ti raccontarmi le loro paure. Così una ragazza mi ha raccontato dei maltrattamenti che subiva dal proprio ragazzo e così ho deciso di scrivere questa canzone anche per trattare il tema sulla violenza sulle donne”.

Leo racconta l’emozione di quando Amadeus gli ha comunicato che avrebbe preso parte alla kermesse: “E’ stato sempre un grande sogno Sanremo. E’ emozionante, ma capisci anche quanta responsabilità hai sulle spalle”. Poi sul premio rivela: “La Palma di Sanremo l’ho messa vicina ad un libro di Coelho”.

Sulla famiglia racconta un episodio di pochi mesi fa: “La scorsa estate sono stato in viaggio per un mese in Europa. Se chiamavo casa? Ogni tanto, ma volevo staccare, stare da solo”. (fonte VIENI DA ME)