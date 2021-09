Leo Gullotta chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Leo Gullotta: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Gullotta è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Leo Gullotta

L’attore è nato il 9 gennaio 1946 (età 75 anni) a Catania. E’ alto 173 cm per un peso forma di 60 kg. Salvatore Leopoldo Gullotta (vero nome), detto Leo, è un attore, comico, doppiatore e imitatore italiano.

Il marito, i figli, la vita privata di Leo Gullotta

Il coming out dell’attore risale al lontano 1995. Dopo circa quaranta anni di fidanzamento, ha sposato il suo compagno di sempre (non fa parte del mondo dello spettacolo). Non hanno figli. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata perché è molto riservato.

Leo Gullotta ha parlato del suo matrimonio a Ossi di Seppia

Del suo matrimonio, ha parlato lo stesso Gullotta nel corso di una intervista rilasciata a «Ossi di Seppia».

“Ci sono voluti trent’anni per questa legge sulle unioni civili, che è legge di civiltà. Il mio coming out? Quando me lo hanno chiesto, io ho risposto “sì, perché? Mi dica”. Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così (ride, ndr), compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare anche la conquista di un diritto”.

La carriera televisiva di Leo Gullotta

Riportiamo di seguito, gli ultimi programmi tv nei quali è apparso:

Trenta ore per la vita – Un giorno nella vita (Rai 2, 2004) .

(Rai 2, 2004) Tele fai da te (Canale 5, 2005), regia di Pier Francesco Pingitore

(Canale 5, 2005), regia di Pier Francesco Pingitore Nanni Loy, regista per caso (Raisat, 2005), regia di Carmen Giordano e Stefano Porru (film-documento)

(Raisat, 2005), regia di Carmen Giordano e Stefano Porru (film-documento) Striscia la notizia , regia di Antonio Ricci (Canale 5, 2005) – due puntate

, regia di Antonio Ricci (Canale 5, 2005) – due puntate Torte in faccia (Canale 5, 2005-2006), regia di Pier Francesco Pingitore

(Canale 5, 2005-2006), regia di Pier Francesco Pingitore E io pago.. (Canale 5, 2007), regia di Pier Francesco Pingitore

(Canale 5, 2007), regia di Pier Francesco Pingitore Gabbia di matti (Canale 5, 2008), regia di Pier Francesco Pingitore

(Canale 5, 2008), regia di Pier Francesco Pingitore Centocinquanta , (Rai 1, 2011), regia di Cristiano D’Alisera

, (Rai 1, 2011), regia di Cristiano D’Alisera Un intellettuale in borgata, regia di Enzo De Camillis (documentario Rai) (2013).

La carriera cinematografica di Leo Gullotta

Riportiamo di seguito, gli ultimi film nei quali ha recitato: