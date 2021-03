Leonardo da Vinci è stato arrestato davvero? Le accuse di sodomia su un orafo di 17 anni

Leonardo da Vinci è stato arrestato davvero? In molti si chiedono se quanto avviene nella serie tv Leonardo sia accaduto veramente. Nella prima puntata, in onda martedì 23 marzo su Rai 1, il genio viene arrestato. L’accusa nei suoi confronti è di aver tentato di avvelenare Caterina da Cremona.

L’episodio della sodomia (per il quale Leonardo subì un processo) verrà invece affrontato nel corso della seconda puntata.

Leonardo è stato davvero arrestato e processato, ma con un’altra accusa, quella di sodomia. A conferma di quello che hanno detto i produttori della serie tv, che non intendono fare un documentario. E per questo hanno “romanzato” la vita del genio. Alla fine comunque Leonardo è stato assolto da quell’accusa.

Wikipedia parla nel dettaglio di quanto accaduto nel 1476: “L’unico documento storico sulla vita sessuale del giovane Leonardo è un’accusa di sodomia attiva intentatagli nel 1476, quando aveva cioè 24 anni ed era ancora lavorante presso la bottega di Andrea del Verrocchio. Il 9 di aprile viene sporta una denuncia anonima, inserita nel “tamburo” – una specie di cassetta per le lettere attaccata al muro di Palazzo della Signoria – che accusa un orafo adolescente (17 anni) e dedito alla prostituzione maschile, un tal Jacopo Saltarelli (a volte indicato anche come modello di artisti) di essere “parte di cose assai miserabili compiute per compiacere le persone che ne fanno richiesta”; si faceva quindi il nome di quattro persone che avrebbero commesso atti di sesso anale col ragazzo: un sarto di nome Baccino, un certo Bartolomeo di Pasquino, Leonardo Tornabuoni – membro dell’aristocratica famiglia dei Tornabuoni – ed il precoce artista di talento Leonardo da Vinci.

Il nome di Saltarelli era già noto alle autorità, perché un altro uomo era stato condannato per sodomia compiuta su di lui all’inizio di quello stesso anno; le accuse in questo caso furono però respinte in quanto non si prendevano in considerazione quelle avvenute per via anonima. La stessa accusa riappare, sempre in forma anonima, il 7 giugno, venendo ancora una volta respinta: il requisito legale per avviare il procedimento penale era difatti che fosse firmata. Tali accuse potevano sì esser fatte in segreto, ma non anonimamente. Si ipotizza anche che, poiché la famiglia di uno degli accusati, i Tornabuoni, era in stretti rapporti con Lorenzo de Medici, fu esercitata una certa pressione affinché la cosa fosse presto archiviata”.