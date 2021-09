Leonardo de Amicis chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza del direttore d’orchestra e compositore

Chi è Leonardo de Amicis: moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza del direttore d’orchestra e compositore. De Amicis è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Programma tv che va in onda ogni giorno su Rai 1 alle ore 14:00.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Leonardo de Amicis

Leonardo De Amicis (Roma, 1º gennaio 1963) è un direttore d’orchestra e compositore italiano. Il compositore ha 58 anni. Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso o sulla sua altezza.

La moglie, i figli, la vita privata di Leonardo de Amicis

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Il direttore d’orchestra è noto soprattutto per i suoi progetti professionali. Non è mai al centro del gossip.

La carriera di Leonardo de Amicis con le sue ultime fatiche professionali

Dal 2009 al 2015 è direttore artistico per la RAI nel programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. Nel 2012 è ideatore dell’evento Cocciante canta Cocciante, trasmesso su Rai 2 e replicato l’anno seguente. Dal 2013 è autore e direttore musicale delle prime tre edizioni di The Voice of Italy. Ha anche diretto l’orchestra e curato gli arrangiamenti nei concerto-evento Gianni Morandi Live in Arena con Gianni Morandi (2013), trasmesso poi su Canale 5 per Mediaset. Nel 2017, con Eugene Kohn, cura l’evento per i 10 anni dalla morte di Luciano Pavarotti dal titolo Pavarotti: un’emozione senza fine.

De Amicis ha inoltre composto le musiche per gli spettacoli teatrali Sola me ne vo di Mariangela Melato, Mi scappa da ridere di Michelle Hunziker e Le storie di Claudia (2016) con Claudia Gerini.

Nel 2014 è coautore del brano Tu primo grande amore con cui Vincenzo Cantiello ha vinto lo Junior Eurovision Song Contest 2014.

Nel 2020 e 2021 ricopre il ruolo di direttore musicale del 70º Festival di Sanremo, con Amadeus direttore artistico e conduttore.