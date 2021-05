Chi è Leonardo Lamacchia: Amici 20, coming out, Sanremo, età, altezza, figli, vita privata, biografia e carriera del cantante. L’ex concorrente di Amici 20 è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione tv condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 dalle ore 16.00.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Leonardo Lamacchia

Il cantante è nato a Bari il 17 aprile 1994 e ha 27 anni. Non ha un nome d’arte infatti Leonardo Lamacchia è il suo vero nome. Non abbiamo dati ufficiali sulla sua altezza. E’ giovane ma vanta già la partecipazione a due programmi tv di successo come Amici 20 ed il Festival di Sanremo.

Ha un fidanzato o un marito? Leonardo Lamacchia è single, il coming out durante Amici

Il cantante è molto riservato. Non ama parlare della sua vita privata ma al momento dovrebbe essere single. E’ stato protagonista di un coming out durante Amici. Ha rivelato a tutti di essere gay. In questo momento non dovrebbe essere né fidanzato, né sposato. E’ difficile trovarlo al centro del gossip ma dovrebbe essere single.

Leonardo Lamacchia, il quarto posto a Sanremo giovani del 2017 con Ciò che resta

Come detto, nella sua breve carriera vanta già partecipazioni importanti in televisione. Nel 2017 ha preso parte a Sanremo giovani e ha sfiorato il successo finale. Infatti la sua canzone, Ciò che resta, si è classificata al quarto posto, ad un passo dal gradino più basso del podio.