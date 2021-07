Leonardo Pieraccioni chi è, età, dove e quando è nato, Laura Torrisi, fidanzate, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. L’attore e regista Leonardo Pieraccioni è ospite questa sera 16 luglio del programma Top Dieci. Il programma condotto da Carlo Conti è in onda su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è nato a Firenze il 17 febbraio del 1965. Ha 56 anni. E’ alto 178 cm. Figlio unico, frequenta per due anni un istituto professionale con indirizzo per perito aziendale. Nel 1981, a 16 anni, partecipa al programma Un ciak per artisti domani, presentato dal debuttante Carlo Conti. Nel 1985 frequenta il 100º Corso Allievi Carabinieri Ausiliari Fortunato Caccamo presso la Caserma Pepicelli di Benevento, insieme, l’anno successivo con Conti conduce su Teleregione il varietà Succo d’Arancia.

Samantha de Grenet, Laura Torrisi, la figlia Martina, Instagram, dove vive, vita privata di Leonardo Pieraccioni

Pieraccioni non ha una moglie e non si è mai sposato. Nel 1998 inizia una relazione con la showgirl Samantha de Grenet. La loro storia dura solo due anni e mezzo. Si lega poi all’attrice Laura Torrisi, conosciuta sul set del film Una moglie bellissima. La coppia ha una figlia, Martina, nata nel 2010. Nel 2014 è la stessa Torrisi, su Facebook, a dichiarare l’interruzione consensuale della relazione.

Pieraccioni vive a Firenze e oltra a essere un grande tifoso della Fiorentina, è un grande fan di Francesco Guccini, che ha voluto al suo fianco in tre film. Profilo Instagram: leonardo_pieraccioni.

La carriera di Leonardo Pieraccioni

Pieraccioni fa il suo debutto in Rai nel 1988 partecipando al programma Il piacere dell’estate. Fa la sua prima apparizione a teatro con lo spettacolo comico Leonardo Pieraccioni Show, nel 1990. L’anno successivo Alessandro Benvenuti lo vuole nel suo film Zitti e mosca, che è la sua prima esperienza cinematografica.

Fa il suo esordio alla regia con il film I laureati, campione d’incassi nel 1995. Scrive, dirige e interpreta Il ciclone nel 1996 Il botteghino premia il film con un incasso di 75 miliardi di lire (circa 40 milioni di euro), entrando nella top ten dei film di maggior incasso di sempre in Italia. Successo che viene replicato l’anno successivo con Fuochi d’artificio. Nel 2005 conduce una puntata di Striscia la notizia con Massimo Ceccherini e l’anno successivo è ospite al Festival di Sanremo.

