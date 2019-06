ROMA – “È sempre stato un violento. A 9 anni ha ucciso 2 cagnolini, sedendosi loro sopra e facendo uscire le interiora”. A “Pomeriggio 5” parla Nicoletta, la mamma di Nicolas Musi, l’uomo finito in carcere a Novara per la morte del piccolo Leonardo Russo, il bimbo di 2 anni ucciso di botte nella sua casa nel quartiere di Sant’Agapio.

Per l’omicidio del piccolo è stata accusata anche la madre, Gaia Russo.

“A 5 anni – ha detto ancora Nicoletta – ha rotto un vetro di casa, a 6 anni ha picchiato un bimbo a scuola e ha rotto gli occhiali al maestro. Dava i calci alla maestra. Era già aggressivo da piccolo. Io e mio marito lo abbiamo messo in comunità. Ma neanche lì sono riusciti a salvarlo. Lasciava escrementi dietro ai comodini. Hanno provato con una famiglia affidataria a Torino, ma lì ha ucciso i 2 cagnolini, sedendosi loro sopra e facendo uscire le interiora. Aveva 9 anni”.

E ancora: “In comunità a Novara, ha tirato un triciclo a un bimbo. A 16 anni è tornato a casa. Avvertivo le varie fidanzatine di stare attente. Non ho conosciuto Gaia, sennò avrei potuto salvarla. La potevo togliere dalle mani di un assassino. L’ho denunciato varie volte, anche per minacce nei miei confronti”. Infine, la madre di Nicolas Musi, ha concluso dichiarando che “Nicolas è un mostro per quello che ha fatto, non lo considero e non lo considero mio figlio. Gli devono dare l’ergastolo. Voglio che rimanga in quella cella”.

Fonte: Pomeriggio 5.