Terzino o ala velocissimo, una vera Ferrari della fascia (ma un po’ troppo spesso ferma ai box) , Leonardo Spinazzola è davvero esploso agli ultimi campionati europei vinti dall’Italia.

Leonardo Spinazzola chi è

Almeno fino all’infortunio (di nuovo) era per distacco il miglior esterno del torneo. Conosciamolo meglio, lui e la sua famiglia: oggi sarà protagonista di Verissimo su Canale 5, gradito ospite di Silvia Toffanin.

Leonardo Spinazzola è nato a Foligno, in provincia di Perugia, il 25 marzo 1993. Dal 2018 milita nella Roma. Ha quindi 28 anni, è alto 186 cm e pesa circa 75 Kg. È nato sotto il segno dell’Ariete.

Carriera e skills: dalla Virtus Foligno alla Roma (Juve e Atalanta in mezzo)

Cresciuto come centrocampista nella Virtus Foligno, si è reinventato esterno di fascia alla Juventus, dove forse è giunto troppo presto. Dopo qualche peregrinazione è arrivato all’Atalanta nel 2016 dove è finalmente esploso.

Due anni dopo l’avventura alla Roma (dove è in procinto di riprendere l’attività dopo il grave infortunio al tendine di Achille di questa estate.

Terzino potente e fantasioso ha nel dribbling in corsa la sua arma migliore, tanto da poter affiancare gli attaccanti nella ricerca di spazi e di gol.

La famiglia Spinazzola: la moglie Miriam Sette, i figli Mattia e Sofia

Nel 2018 ha sposato Miriam Sette, conosciuta a Foligno grazie ad amicizie comuni. Nello stesso anno è nato Mattia. Quest’anno è arrivata anche Sofia.

Il ragazzo è esuberante in campo ma abbastanza timido nella vita. Questo non gli impedisce (grazie anche al grande Europeo e alla grande frustrazione per l’infortunio proprio sul più bello) di avere quasi mezzo milione di followers su Instagram ((@spina_leo).