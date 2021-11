Leopoldo Mastelloni chi è, età, dove vive, compagno, vita privata, pensione, carriera e biografia

Chi è Leopoldo Mastelloni: età, dove vive, compagno, vita privata, pensione, carriera e biografia dell’attore oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove è nato, età e biografia di Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni è nato a Napoli il 12 luglio 1945 (età 76 anni). Appartiene ad una nobile famiglia di giuristi, coi titoli di marchese di Capograssi e duca di Castelpagano. Suo fratello è il giudice Carlo Mastelloni. Dopo essere stato cacciato da diverse scuole per via del suo carattere esuberante, si è diplomato al liceo Coletta di Avellino. Dopo le prime esperienze teatrali giovanili con gli amici del rione Cavour di Napoli-Barra, debutta ufficialmente come attore a Napoli, nel 1965, al Teatro Esse. Qui recita principalmente in opere drammatiche di Antonin Artaud, Jean Genet, Hugo von Hofmannsthal.

La carriera di Leopoldo Mastelloni

Nel corso della sua carriera, numerose volte ha interpretato anche personaggi en travesti. Agli inizi degli anni settanta viene notato da Antonello Falqui, maestro del varietà televisivo italiano. Lo vorrà insieme a Loredana Bertè e Christian De Sica nello spettacolo in sei puntate “Bambole, non c’è una lira”. Continua nel frattempo ad esibirsi in teatro nel repertorio drammatico e non manca qualche incursione nel cabaret e nel teatro leggero insieme tra gli altri a Teo Teocoli e Massimo Boldi.

Nel 1984 un errore gli costò l’allontanamento dalla Rai: durante una puntata di Blitz, si lasciò scappare di bocca una bestemmia. Tornò così ad occuparsi di quelli che sono i suoi veri grandi amori da sempre, ovvero la musica ed il teatro.

Ha recitato per il cinema e per il piccolo schermo. Ha inoltre partecipato ad alcuni programmi televisivi tra cui il reality La Fattoria nel 2006. Come cantante ha inciso e pubblicato diversi album e singoli tra cui: 87 Amori, Ambiguità, Quando ero un neomelodico.

La vita privata di Leopoldo Mastelloni

Vive in una casa in affitto a Napoli, arredata e piena di onarmenti. Nella sua casa non mancano poi foto di grandi artisti come Mina, Dario Fo, Franca Rame. Alle pareti tutti i premi e i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera. Oggi, è in pensione e in un’intervista ha dichiarato di avere problemi economici e di percepire solo 600 euro mensili.

Leopoldo Mastelloni, apertamente omosessuale, non ha mai rivelato nulla riguardo la sua sfera privata e sentimentale. Non sappiamo dunque se sia sposato, se ha o chi sia un compagno, né tanto meno quali siano stati gli amori e le relazioni che non ha mai voluto rendere pubbliche.