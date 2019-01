ROMA – Nuova grafica dopo la pausa natalizia per L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai1. Ma le polemiche social e non restano quelle di sempre.

Nella puntata del 7 gennaio, la prima dopo l’Epifania, la bionda neo-campionessa è finita nel mirino delle critiche. La giovane Alice non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina, che era “impero” (gli indizi: abito, erede, primo, basso, sole), ma tornerà comunque nella puntata dell’8 gennaio.

Le polemiche, però, sono iniziate ben prima della Ghigliottina. Sin dai primi minuti della puntata, infatti, sui social molti hanno accusato la produzione e persino lo stesso Insinna di aver fatto ad Alice domande più semplici rispetto a quelle rivolte agli altri concorrenti.

“Che vergogna, a questa Alice ai calci di rigore ancora un po’ è chiedono quanto fa 2 + 2, e prima non aveva imboccato manco una risposta. Solito andazzo poco trasparente #leredità”, ha scritto qualcuno su Twitter. E qualcun altro ha aggiunto: “Come volevasi dimostrare, chi ha vinto? La giovane Alice ( anche se detto tra noi quell’Alessandra era un po’ capra anche lei) #LEredità”. E ancora: “Ora qualcuno ci spieghi come mai sapevamo tutti che Alice sarebbe arrivata in finale. Hai rotto alla grande, cara #LEredità”.