ROMA – Flavio Insinna è finito ancora una volta nel mirino dei social. Sotto accusa l’incontenibile quanto pesante logorrea del conduttore, la quale sembra emergere nella prima parte del quiz show L’Eredità. Il primo elemento che i telespettatori accusano al presentatore sarebbe costituito dalla sua eccessiva inclinazione alla chiacchiera.

Secondo il punto di vista del pubblico a casa, Flavio Insinna spesso e volentieri non fornisce una valida spiegazione alle risposte errate dei concorrenti del quiz show. Sul social network Twitter, infatti, molti utenti hanno puntato il dito contro il conduttore: “Insinna nel primo gioco è un disastro, non è raro che si perda nei meandri delle sue chiacchiere e dimentichi di dare la risposta corretta alla domanda che il concorrente ha appena sbagliato”. Un altro telespettatore afferma: “Ogni sera a me viene il mal di testa, ho l’impressione che Insinna chiacchera troppo a volte”.

Sembra proprio la prima parte del quiz show ad essere quella meno gradita dal pubblico. La prima fase del programma tv appare contaminata dalla prolissità dei discorsi senza sostanza di Flavio Insinna. Ma non è finita qui: per la stragrande maggioranza degli utenti di Twitter non sono solo le chiacchiere, di cui si parla, a generare questa insoddisfazione generale.

A contribuire a far sentire i telespettatori scocciati sarebbero anche i toni noiosi dei suoi superflui interventi. Una fetta sempre più crescente di pubblico ha constatato che la superflua ed inutile loquacità del conduttore rappresenta una delle maggiori motivazioni che li induce a cambiare canale.