ROMA – Stando i nuovi palinsesti previsti per l’autunno, su Rai Uno tornerà L’Eredità, ora sostituita da Reazione a Catena. E alla guida dello storico programma ci sarà sempre Flavio Insinna. La Rai stavolta non sembra aver avuto dubbi sulla scelta del conduttore.

A quanto pare, scrive La Nostra Tv, i dirigenti di viale Mazzini hanno premiato il conduttore per gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione televisiva appena conclusa.

La scelta dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Insinna ha preso il posto di Fabrizio Frizzi dopo la sua prematura morte. E a proposito del suo grande amico, il conduttore ha rivelato che “sarebbe stato diverso se Fabrizio fosse andato sulla luna, o a presentare Sanremo, o in qualunque altra rete a condurre un nuovo programma. Mi avrebbe detto ‘Flavio, occupatene tu’. Ma così, purtroppo, non è stato”.

A Vanity Fair Flavio Insinna confessava di non essersi ancora “perdonato” per le uscite poco eleganti contro alcuni concorrenti ai tempi della conduzione di Affari Tuoi: “Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare. Se non ho trovato la serenità io stesso per primo non capisco perché debbano trovarla gli altri rispetto a quello che ho fatto”. (fonte LA NOSTRA TV)