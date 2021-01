Scivolone di una concorrente de L’Eredità che sbaglia la risposta riferita alla città con la Torre Eiffel. Un errore che ha fatto subito il giro del web.

La protagonista della clamorosa gaffe è Elisabetta, concorrente che durante il duello con la sua avversaria per evitare l’eliminazione, non è stata in grado di rispondere subito alla domanda “Qual è la città con la Torre Eiffel?”. “Pisa”, la risposta data da Elisabetta, anziché Parigi. Ad Elisabetta, se vogliamo trovare una giustificazione al suo errore, rimanevano 7 secondi prima del gong che ne avrebbe decretato l’eliminazione. Evidentemente quei pochi secondi a sua disposizione le sono costati una gaffe gigantesca.

In soccorso però è arrivato Flavio Insinna e la donna si è quindi resa conto dell’errore dando poi la risposta esatta. Il video della gaffe però ha fatto il pieno di visualizzazioni e commenti ironici sul web.

L’Eredità e le gaffe clamorose, errori dovuti solo alla fretta?

Non è la prima e non sarà neanche l’ultima volta che durante L’Eredità, i concorrenti vanno incontro a gaffe clamorose. Negli ultimi anni sono stati moltissimi i momenti esilaranti. Ma quando c’è l’ansia da prestazione si possono generare vere e proprie amnesie. In fondo si sa, la fretta è sempre una cattiva consigliera. (fonte L’EREDITA’)