L’Eredità, la gaffe del concorrente in diretta: “Scazz…”

ROMA – Piccola gaffe a L’Eredità.

Gaffe commessa da un concorrente nella cosiddetta “gara dei sessanta secondi”.

Durante questa prova, durante la “gara dei sessanta secondi”, il concorrente, con una breve definizione e con poche lettere a disposizione, deve indovinare una parola.

La definizione del giorno è “piccolo diverbio”.

A disposizione del concorrente poche lettere. La prima lettera è quella iniziale, la s. Poi compare una seconda lettera: la z.

A questo punto il concorrente azzarda “scaz…” ma si ferma e si censura da solo prima di indovinare con “screzio”. (Fonte: L’Eredità).

L’Eredità, le professoresse si autosospendono: “Dobbiamo tutelare la nostra salute”

Le professoresse de L’Eredità, parliamo quindi del quiz di Rai Uno, si autosospendono. Naturalmente si autosospendono per via dell’emergenza coronavirus.

Lo ha comunicato Ginevra Pisani, una delle professoresse, via Instagram:

“Ho avuto modo di confrontarmi con le mie colleghe professoresse. Ci siamo confrontate e abbiamo preso una decisione, quella di sospendere momentaneamente la nostra presenza al programma l’Eredità. Per tutelare prima di tutto la nostra salute ma soprattutto per stare vicino alle nostre famiglie in questo momento così delicato che l’Italia sta vivendo. Abbiamo comunicato questa nostra scelta alla produzione del programma, ossia a Rai e Magnolia, che hanno non solo rispettato la nostra scelta ma acconsentito al rientrare a casa. E quindi da ieri sera sono a Napoli, nella mia casa da cui non sono più uscita”.

Quindi la Rai ha scelto di acconsentire alla richiesta delle professoresse. Al momento il quiz dovrebbe andare in onda regolarmente. Regolarmente, infatti, sembra stiano proseguendo le registrazioni del programma. Registrazioni che però, come già avvenuto per altri programmi, potrebbero saltare ovviamente da un momento all’altro.

Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per capire se L’Eredità andrà avanti oppure no.

Fonte: Instagram.