ROMA – Nuova gaffe a L’Eredità, il programma preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Questa volta, però, non si tratta di scivoloni di storia, geografia o scienze, ma di una brutta figuraccia che rimanda alle vicende personali di un concorrente, Joseph.

Durante l’ultima puntata del quiz andata in onda lunedì 21 gennaio, infatti, Joseph si è dimenticato il nome della suocera.

Una gaffe che ha avuto inizio dopo che Insinna ha chiesto al concorrente dove avesse trovato il gilet che aveva indosso. Joseph ha spiegato che si trattava di un regalo della madre della sua compagna, ma quando il conduttore gli ha chiesto come si chiamasse lui non ha saputo risponder. Scatenati gli utenti sui social, che hanno ironizzato non poco sul vuoto di memoria dello sventurato concorrente.

Ma questa è solo l’ultima gaffe fatta al programma Rai. Ecco un breve elenco degli errori più clamorosi dei concorrenti del quiz. “Come si chiamano gli abitanti di Potenza?”, ha chiesto Flavio Insinna ad uno dei concorrenti in studio. La risposta del concorrente? Facile: “Forzutini”. Qual è uno degli ingredienti principali della pasta all’amatriciana? Pancetta o guanciale? La risposta del concorrente? Ancora più facile: “Pancetta”. Paese pugliese in provincia di Brindisi? Ostuni? No, anche in quell’occasione un concorrente riuscì a stupire tutti con una risposta fantasiosa: “Postuni”.

“Attore di infimo livello?”. La risposta iniziava per la lettera “G”. Quindi “Guitto”. Invece il concorrente tentò il colpo: “Attore di infimo livello? Con la G? Allora dico… Gassman”.