ROMA – Gelo all’Eredità, il programma di Rai Uno un tempo condotto da Fabrizio Frizzi. Il conduttore Flavio Insinna stava assistendo alla sfida tra la concorrente Maria Cristina e il campione Michael.

La signora deve rispondere a questa domanda: “All’Eurovision Song Contest 2018 Fabrizio Moro ha cantato in coppia con chi?”. Al che la signora Cristina c’ha pensato un paio di secondi e poi ha risposto sicura: “Ermal Metal”.

Era evidentemente certa di aver risposto correttamente, e di fronte alla titubanza di Insinna lo ha incalzato con lo sguardo. Ma quando il gong è suonato, il conduttore non ha potuto far altro che correggere la concorrente: “No signora Maria Cristina la risposta corretta è Ermal Meta”.

Insinna ha preso il posto di Fabrizio Frizzi all’Eredità dopo l’improvvisa morte di questi. Lo scorso luglio in una intervista al settimanale Mio Insinna aveva detto: “Fabrizio non è sostituibile non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no”. Frizzi per Insinna non era solo un collega, ma molto di più: un amico vero, la cui morte ha lasciato un vuoto nella sua vita: “È un periodo in cui ti manca un amico gigante da tutti i punti di vista – confessa – c’è un buco incolmabile. È un periodo di riflessione”.