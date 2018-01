ROMA – Qual è stato l’anno dell’eccidio delle Fosse Ardeatine? “1971”. La risposta clamorosamente sbagliata all’Eredità, su Rai Uno, non è passata inosservata.

L’eccidio delle Fosse Ardeatine è avvenuto ovviamente nel 1944: pur non sapendo eventualmente la data esatta (24 marzo), si poteva intuire che fosse un episodio legato alla Seconda Guerra Mondiale.

Margherita Conte racconta su Il Giornale come è andata:

Nell’ultima puntata de L’Eredità, programma di Rai1 condotto da Fabrizio Frizzi, una concorrente lascia pubblico in studio e telespettatori senza parole. Nel gioco in cui bisogna associare eventi storici con la data in cui sono avvenuti, la partecipante fa una gaffe clamorosa. La domanda è: “È l’anno dell’eccidio delle Fosse Ardeatine“. Le quattro possibili risposte: 1944, 1959, 1971 e 1991. La concorrente non ha dubbi e sceglie la terza opzione, ovvero 1971.