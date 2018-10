ROMA – Ancora concorrenti impreparati a L’Eredità, trasmissione di Rai 1 condotta da Flavio Insinna. In una sola puntata sono andati in onda concorrenti che non conoscevano il significato della parola “ramingo” e altri che non conoscevano il capoluogo delle Marche (per la cronaca, è Ancona).

Avete mai sentito la parola “ramingo”? Evidentemente la giovane Maria Chiara no e quando è stata chiamata a indovinare la definizione di “costretto a un continuo vagare” è rimasta senza parole finendo il tempo e la sua avventura a L’Eredità. Persino il conduttore si è lasciato sfuggire un “meno male che torni a casa così vai a studiare”.

La domanda che ha seminato il panico tra i concorrenti è stata quella sul capoluogo delle Marche. I telespettatori si sono scatenati sui social, commentando in maniera ironica (e a volte anche un po’ cattiva) le gaffe a ripetizione di chi va in televisione pretendendo di mettere in mostra il proprio sapere.