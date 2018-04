ROMA – A L’Eredità, il quiz che era condotto da Fabrizio Frizzi ed ora vede alla guida Carlo Conti, ha visto una vittoria commovente.

Giacomo Barberis ha infatti incassato 25mila euro. Il ragazzo, di Casale Monferrato, ha infatti azzeccato la parola finale: “Occasione”.

E Giacomo ha annunciato che con questi soldi si concederà un viaggio in Scozia o Galles. “Anche se il viaggio – ha spiegato – capiterà in bassa stagione, visto che i soldi non arriveranno prima di sei mesi. Ma una parte sarà accantonata per il nostro futuro. Ringrazio ancora mia nonna Carla che mi ha aiutato dall’aldilà”, ha concluso.

