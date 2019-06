ROMA – L’Eredità si è conclusa con una sorpresa per il pubblico. A sfidarsi nel noto quiz pre-serale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, sono stati “I Magnifici 7”, i veterani che hanno conservato più a lungo il ruolo di campione nell’ormai storico gioco finale, la Ghigliottina.

I campioni hanno giocato l’uno contro l’altro nell’arco di una gara lunga sei puntate. A portare a casa il Trofeo di Super Campione de L’Eredità della stagione 2018/2019 è stato Guido Gagliardi, il professore di fisica. Il concorrente aveva già vinto 176.250 euro nelle 15 puntate in cui era stato in carica, a questi si aggiungono 21.250 euro vinti durante il torneo.

Tra i campioni in gara anche Diego Fanzaga, campione per 12 puntate. Fanzaga ha vinto l’ultima puntata del Torneo non riuscendo però ad indovinare la parola della Ghigliottina. Come preannunciato durante la sfida finale, alcuni di loro saranno presenti anche nella prossima edizione in onda da settembre. (fonte L’EREDITA’)