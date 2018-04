ROMA – Il nuovo conduttore de “L’Eredità” sarà Marco Liorni.

Secondo le indiscrezioni riportate da Adnkronos, infatti, da settembre arriverà al posto di Carlo Conti Marco Liorni, che lascia “La vita in diretta” dopo molti anni, mentre ad affiancare Francesca Fialdini nel salotto pomeridiano vedremo, almeno così sembra, Tiberio Timperi.

In autunno, sempre in Rai, ci sarebbe un altro pesante addio, quello di Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco”.

La Clerici lascerà spazio a Elisa Isoardi, già al timone dello storico programma culinario di Rai 1, per qualche mese nel 2009, in sostituzione proprio della Clerici quando era in maternità. Ma il vero colpaccio, se sarà confermato, sarà il ritorno di Mara Venier alla conduzione di “Domenica In”.