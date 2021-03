Su change.org, piattaforma che promuove petizioni online, è stata lanciata l’iniziativa “Facciamo chiarezza sui favoritismi de L’Eredità“, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno.

A pubblicare la petizione è stato Andrea Mazzero che si rivolge ai tutti i telespettatori del quiz: “Molti telespettatori sospettano che vi sia disparità nell’assegnazione delle domande nei duelli che coinvolgono la concorrente Martina. Con la presente petizione vogliamo chiedere alla redazione di Rai 1 di fare chiarezza su questi meccanismi, per garantire una trasmissione onesta (e non, come sospettiamo, pilotata) nei confronti di noi telespettatori”. Una richiesta che però ha trovato finora solo 26 sostenitori sui cento firmatari stabiliti.

Un malumore, quello che si evince nell’iniziativa, che però era già corso sui social dove in molti sospettano che alcuni personaggi de L’Eredità siano “spinti”. “Nelle sfide viene aiutata dal computer”, si legge in un commento in riferimento alla concorrente Martina.

L’Eredità, dal 24 marzo puntate speciali per le Onlus

In attesa di capire se la Rai risponderà alle accuse mosse, da questa sera, mercoledì 24 marzo, il preserale diventa “L’Eredità per l’Italia“, con una serie di appuntamenti solidali che prevedono il ritorno di grandi Campioni che gareggiano a sostegno delle Onlus attive sul nostro territorio.

Non si tratta di una novità. L’Eredità per l’Italia fu proposta anche lo scorso anno. Le trasmissioni di questo ciclo, come spiega l’ufficio stampa della Rai, saranno organizzate in una serie di tornei, ognuno dei quali avrà come riferimento una differente Onlus e nei quali i campioni delle passate stagioni si sfideranno con “vista sulla Ghigliottina”.