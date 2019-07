ROMA – La sua collega Eleonora Arosio è appena diventata mamma e lei, Chiara Esposito, l’altra professoressa de L’Eredità, pur avendo solo venti anni ha già le idee chiare riguardo il suo futuro.

Originaria di Giarre in provincia di Catania, la bella professoressa è decisa a costruirsi una famiglia con il suo fidanzato Simone Bonaccorsi.

Chiara ha visto Simone per la prima volta a Taormina quando aveva solo 14 anni. Lui è un po’ più grande di lei e di anni ne aveva 17. Entrambi avevano partecipato come modelli ad una sfilata di moda: Chiara racconta di essersi innamorata subito di Simone e di aver agito subito per conquistare il giovane. Come ha raccontato al magazine Grand Hotel infatti, gli ha chiesto subito l’amicizia su Facebook e lui ha subito accettato.

Grazie a questa mossa, i due giovani si sono conosciuti. Bonaccorsi ha proposto a Chiara di andare a mangiare una pizza insieme: Chiara però ha rifiutato la proposta di Simone. Lei lo vedeva come irragiungibile, ma lui non ha mollato affatto. Dopo aver scoperto che Chiara stava per partecipare alle selezioni per Miss Italia, si è presentato lì facendole una sorpresa.

E’ stato questo il momento che ha fatto scattare l’amore con una relazione durata però solo 5 mesi. A scrivere la parola fine è stata Chiara: la giovane frequentava l’ultimo anno del liceo, si sentiva troppo sotto pressione e aveva troppi impegni per stare insieme a qualcuno.

A Grand Hotel, Chiara ha raccontato di aver incontrato di nuovo Simone otto mesi fa durante una vacanza in Sicilia. Lui le ha proposto nuovamente di andare a mangiare una pizza e da quel giorno non si sono più lasciati. Oggi, la coppia sogna di sposarsi e di costruire insieme una famiglia.