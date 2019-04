L’Eredità, le Professoresse: chi sono Vera, Eleonora, Chiara e Laura

ROMA – Ogni sera affiancano Flavio Insinna a L’Eredità, il quiz preserale di Rai Uno. Ma chi sono le quattro “Professoresse“? Conosciamo meglio Vera Santagata, Chiara Esposito, Laura Dazzi e Eleonora Arosio.

Vera Santagata è nata a Desio (Monza e Brianza). Tra il 2000 e il 2002 è stata campionessa italiana di ginnastica ritmica. In seguito si è diplomata presso la Royal Academy di Londra lavorando poi come ballerina in teatro e tv. Ha anche insegnato danza classica ai bambini. Il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio in diretta tv proprio negli studi de L’Eredità.

Eleonora Arosio, originaria di Lecco, da 11 anni vive a Roma. Sposata è al settimo mese di gravidanza come svelato in una delle ultime puntate del quiz show. Prima di arrivare a L’Eredità dava notizie sul traffico in una rubrica a cura di Autostrade per l’Italia su Sky.

Chiara Esposito con i suoi 20 anni è la più piccola delle Professoresse. Nata a Catania, ogni weekend torna a casa per stare con la famiglia e il fidanzato. Sogna di poter condurre un programma con Fiorello. E’ iscritta a Scienze delle Formazione presso una università telematica.

Laura Dazzi, di Carrara, è laureata in Psicologia. E’ l’unica che non aveva mai studiato danza quando è arrivata nel programma. Tifosissima dell’Inter, ha giocato anche a calcio, le piacerebbe lavorare in qualche trasmissione sportiva o in programmi di natura come Linea Verde visto il suo amore per gli animali e la natura. (fonte SORRISI E CANZONI)