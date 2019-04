ROMA – Questa sera, venerdì 12 aprile, a L’Eredità, prenderà parte Michele Ferrulli, di Acquaviva (Bari). La stampa locale si è scatenata in queste ultime ore, parlando della partecipazione del ragazzo al quiz di Rai 1. Ferrulli, intervistato da acquavivapartecipa.it, si è raccontato: “Sono sposato da 11 anni con una moglie stupenda, Angela e sono padre di due fantastiche bimbe, Giada e Flavia, rispettivamente di 9 e 7 anni: come si suol dire sono rassegnato… ops beato fra le donne!!!”, ha scherzato. Al sito però ha anche consegnato una foto in cui si mostra al fianco del conduttore Flavio Insinna svelando, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, che il programma è registrato. (fonte: acquavivapartecipa.it)

L’Eredità si conferma, negli ascolti, uno dei programmi più visti nella fascia preserale. Mercoledì 10 aprile, nella serata che ha visto trionfare negli ascolti il quarto di finale i Champions tra Ajax e Juve, infatti, c’è da registrare il trend vincente del quiz in onda su Rai 1 che, con 4.680.000 telespettatori e il 25,55 di share, ha superato la concorrenza di Avanti un altro! (condotto da Paolo Bonolis) che su Canale 5 si è fermato a 3.693.000 telespettatori pari al 20,64% di share.