ROMA – E’ una campionessa che fa parlare di sé non proprio per la sua preparazione Stefania, in carica all’Eredità, il programma condotto su Rai Uno da Flavio Insinna.

La signora è una insegnante che però, scrive il quotidiano Libero, “sa bene poco: colpiscono, infatti, i suoi silenzi e le sue risposte errate”. E proprio per i suoi strafalcioni è bersagliata sui social network.

Nonostante questo Stefania resta campionessa in carica, dopo la conferma anche giovedì 25 ottobre. E sul web fioriscono sospetti e accuse. Secondo alcune voci riportate dallo stesso Libero, infatti, Stefania sarebbe favorita dagli autori di Rai Uno. Quel che è certo è che aiuta lo share: nell’ultima puntata, L’Eredità di Insinna ha infatti raggiunto il 23,11% di ascolti nel secondo segmento di trasmissione.